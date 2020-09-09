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Власть

Дороги Ошской области лично проверит президент Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков 9–10 сентября с рабочей поездкой посетит Ошскую область. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, в городе Оше и Кара-Суйском районе Сооронбай Жээнбеков ознакомится с ходом строительства образовательных и медицинских объектов, внутренних дорог региона, а также с деятельностью сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Президент проверит цифровизацию судебной системы, органов местного самоуправления и реализации инфраструктурных проектов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164511/
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