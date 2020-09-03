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Власть

Президенту показали, как работают системы «Санарип аймак» и E-kyzmat

Президент в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с ходом внедрения цифровизации в деятельность органов местного самоуправления на примере Ак-Башатского айыл окмоту Жайылского района. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, директор государственного предприятия «Инфоком» Рыскулбек Осмоналиев презентовал автоматизированную информационную систему «Санарип аймак» и автоматизированную систему учета кадров E-kyzmat. Сейчас на основе этих платформ сформирован электронный вариант похозяйственной книги с описанием состава и уровня благосостояния семей, проживающих на территории айыл окмоту.

Сейчас в систему внесены данные 852 домохозяйств.

Прием заявлений граждан и выдача необходимых запрашиваемых документов в Ак-Башатском айыл окмоту проводится по принципу «Единого окна». Но нему оказываются и услуги специалистов по социальным, налоговым и земельным вопросам.

На сегодня есть доступ к базам данных Государственной регистрационной службы, Государственного агентства по земельным ресурсам и Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Позже будет открыт доступ к базам данных других государственных органов.

Сооронбай Жээнбеков отметил важность внедрения цифровизации в каждом айыл окмоту и во всех регионах, это повысит эффективность работы органов местного самоуправления. А также автоматизирует процесс предоставления государственных и муниципальных услуг местному населению, что значительно сокращает бюрократию и повышает качество принимаемых решений.

Глава государства напомнил, что основной целью цифровизации на местах является повышение удобства для местного населения при получении госуслуг и сокращение элементов коррупции.

В качестве примера глава государства назвал автоматизацию выдачи справки о несудимости, которая привела к снижению бюрократии и значительной экономии времени граждан. Президент подчеркнул необходимость активизации работ в этом направлении во всех регионах страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163958/
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