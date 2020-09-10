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Власть

Развитие регионов. Президенту показали производство стиральных машин

В Ошской области расширяет производство и планирует выйти на экспорт совместное предприятие по выпуску бытовой техники, открытое в рамках кыргызско-узбекских договоренностей. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

По его данным, сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область Сооронбай Жээнбеков посетил кыргызско-узбекское совместное предприятие «Артель Электроникс» в селе Андижан Кара-Суйского района. Коммерческий директор Орозбай Атаджанов проинформировал, что предприятие функционирует с 2018 года и занимается производством бытовой техники, в частности сборкой стиральных машин.

На сегодня трудоустроены 105 человек, планируется довести количество рабочих мест до 200.

Предприятие производит около 900 стиральных машин в месяц, при этом ежемесячный объем продаж составляет 3 миллиона сомов. Производимая продукция реализуется на внутреннем рынке, но в будущем планируется выходить на экспорт.

Отмечено, что в 2022 году планируется начать производство газовых плит, а с 2023 года — телевизоров и холодильников.

Президент отметил, что Кыргызстан заинтересован в расширении торгово-экономических связей с ближайшими соседними странами, в том числе и с Узбекистаном. Глава государства подчеркнул необходимость наращивания объемов товарооборота между странами, включая создание совместных промышленных предприятий.

Они, как подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, имеют огромный экспортный потенциал, так как Кыргызстан имеет выход на рынки Евразийского экономического союза, куда может поставлять продукцию без таможенных барьеров и пошлин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164699/
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