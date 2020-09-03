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Власть

За последние два года питьевая вода появилась в 122 селах Кыргызстана

Фото пресс-службы президента КР

Президент в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с ходом реализации проекта по обеспечению чистой питьевой водой жителей села Алексеевка Жайылского района. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, прежняя система водоснабжения в селе устарела. Поэтому в большей части населенного пункта много лет были проблемы с водой. Чтобы их решить, в рамках проекта устойчивого развития сельского водоснабжения по линии АРИС были восстановлены колодцы, произведена реконструкция скважин и насосных установок, завершено строительство систем водоснабжения.

На сегодня все строительные работы завершены, и более 8 тысяч жителей Алексеевки получили доступ к чистой питьевой воде.

В беседе с местными жителями Сооронбай Жээнбеков напомнил, что обеспечение населения всех регионов страны чистой водой — одно из основных направлений его президентской деятельности. Глава государства отметил, что это также является ключевой составляющей государственной политики по развитию регионов.

Президент призвал местные власти и соответствующие органы продолжить активное взаимодействие с международными партнерами по развитию в этом направлении, а также уделять особое внимание качеству строительных работ.

Напомним, что проект устойчивого развития сельского водоснабжения реализуется по линии АРИС совместно со Всемирным банком и нацелен на реабилитацию систем водоснабжения и улучшение санитарии населенных пунктов страны. Всего АРИС совместно с международными партнерами по развитию намерен реализовать проекты по обеспечению населения чистой водой в 208 селах и двух городах страны до 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163986/
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