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Власть

Электронное здравоохранение повысит оперативность и эффективность лечения

«Электронное здравоохранение позволит повысить оперативность и эффективность при лечении пациентов», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с коллективом объединенной территориальной больницы Жайылского района.

Глава государства в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с ходом цифровизации системы здравоохранения на примере больницы Жайылского района. Она одной из первых в стране внедрила в работу элементы электронного здравоохранения.

Директор объединенной территориальной больницы Жайылского района Роза Алымкулова проинформировала, что сейчас медицинский персонал использует при обслуживании больных электронную карту пациента и электронный перечень лекарственных препаратов.

Глава государства также осмотрел лабораторию и здание реанимационного отделения объединенной территориальной больницы Жайылского района после капитальной реконструкции. Отмечено, что в связи с устареванием бывшего отделения интенсивной терапии и медицинского оборудования реконструкция учреждения в 2018 году была включена в проект АРИС по устойчивому развитию сельских районов.

На сегодня завершено строительство и реконструкция 22 медицинских кабинетов, общей операционной и других помещений, монтаж систем вентиляции и благоустройство территории.

Сооронбай Жээнбеков в беседе с медицинским персоналом поблагодарил их за огромный вклад в стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией, подчеркнул, что они мужественно выполнили и продолжают выполнять свой профессиональный долг, сохраняя здоровье и жизни граждан страны. Глава государства с удовлетворением отметил успехи Жайылской больницы по цифровизации своей деятельности. Он подчеркнул необходимость внедрения подобных систем во всех учреждениях здравоохранения страны.

Коллектив районной больницы озвучил президенту свои насущные проблемы, в том числе и личного характера. В качестве одного из самых животрепещущих вопросов они назвали размер заработной платы врачей. Глава государства отметил, что цифровая трансформация страны в том числе нацелена и на решение указанных вопросов — благодаря снижению коррупционных проявлений и выводу средств из тени удастся повысить объем поступлений в республиканский бюджет, увеличить зарплаты работникам социальной сферы, в том числе и врачей. Президент Сооронбай Жээнбеков, напомнив, что ранее были повышены зарплаты семейных врачей, добавил, что в настоящее время, несмотря на сложности с исполнением бюджета, рассматривается вопрос повышения заработных плат стационарных врачей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164003/
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