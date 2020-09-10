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Власть

Президенту показали, как работает единственный в стране производитель шприцов

Президент сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с деятельностью компании «Медимпэкс», занимающейся выпуском медицинских изделий. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По информации генерального директора Канатбека Кадырова, предприятие является единственным отечественным производителем одноразовых медицинских шприцов. Компания производит трехдетальные инъекционные и инсулиновые шприцы. За одну смену производится 200 тысяч. Производственная база состоит из современного и уникального оборудования, к примеру имеется единственный в стране стерилизационный аппарат. В этом году компания планирует начать поставки своей продукции за рубеж.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что пандемия коронавирусной инфекции показала необходимость реформирования системы здравоохранения, наращивания потенциала отечественной медицинской промышленности. Глава государства призвал финансовые институты обращать приоритетное внимание на подобные предприятия на местах. Он рекомендовал Министерству здравоохранения детально изучить вопрос о возможности организации закупок изделий «Медимпэкса» для обеспечения медицинских учреждений страны в рамках поддержки отечественного производителя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164723/
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