Президенту показали, как работает единственный в стране производитель шприцов

Президент сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с деятельностью компании «Медимпэкс», занимающейся выпуском медицинских изделий. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.
По информации генерального директора Канатбека Кадырова, предприятие является единственным отечественным производителем одноразовых медицинских шприцов. Компания производит трехдетальные инъекционные и инсулиновые шприцы. За одну смену производится 200 тысяч. Производственная база состоит из современного и уникального оборудования, к примеру имеется единственный в стране стерилизационный аппарат. В этом году компания планирует начать поставки своей продукции за рубеж.