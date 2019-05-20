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Власть

В Кыргызстане пройдут военные учения Коллективных сил ОДКБ

В Кыргызстане пройдут военные учения Коллективных сил ОДКБ. Об этом заявлено на выездном заседании Межпарламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

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По словам исполняющего обязанности генсека ОДКБ Валерия Семирикова, договоренность о проведении совместных учений на территориях государств — участников ОДКБ достигнута еще в 2018 году. Планируется провести шесть учений: три в России, два в Таджикистане и одно в Кыргызстане.

Стороны подтвердили, что эти учения очень важны и сотрудничество в рамках ОДКБ имеет огромное значение для урегулирования конфликта в Афганистане как очаге нестабильности и напряженности в Центральноазиатском регионе.

Стороны также обсудили мероприятия на 2019-й, отметив, что осенью в Казахстане пройдет форум по обсуждению общественно-политической обстановки в странах — участницах организации. Они подчеркнули, что бюджет МПА ОДКБ исполнен на 72 процента. Стопроцентный взнос в начале этого года сделал Казахстан. В ходе обсуждения внесения взносов указано, что, вероятно, их размеры будут увеличены, а ставка скорректированна с учетом инфляции. Повышение взноса объясняется увеличением заработной платы сотрудникам секретариата МПА ОДКБ.
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