Военные стран ОДКБ примут меры по снятию напряженности на границе с Афганистаном

В рамках заседания Совета министров обороны стран ОДКБ подписан документ о принятии дополнительных мер по снижению напряженности на таджикско-афганской границе. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

По его словам, документ носит секретный характер. Однако мероприятия охватят вопросы политической и внешнеполитической деятельности.

«Кроме того, дополнительные меры по снижению напряженности на таджикско-афганской границе охватят вопросы военного сотрудничества, а также противодействие вызовам и угрозам. В частности, это наркотики, незаконная миграция, и, конечно, экстремизм и терроризм», — сказал Валерий Семериков.