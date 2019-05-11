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Власть

Депутат предлагает изменить принцип выдвижения кандидатов в президенты

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предлагает изменить принцип выдвижения кандидатов в президенты Кыргызстана.

На общественное обсуждение вынесен пакет поправок в закон, регулирующий выборы депутатов парламента и главы государства.

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По мнению нардепа, партии могут выдвигать любого человека, не обязательно партийного. «Это право предоставляется каждой политической организации. Но предлагаемый кандидат не должен быть членом какой-либо другой партии», — отметил Бакыт Торобаев.

Кроме того, он предлагает ряд изменений и в порядок голосования на выборах в Жогорку Кенеш. В частности, отказаться от действующей избирательной системы, когда страна рассматривается как единый округ, и разделить ее на 9 или 13 избирательных округов. 
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