Депутат предлагает изменить принцип выдвижения кандидатов в президенты

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предлагает изменить принцип выдвижения кандидатов в президенты Кыргызстана.
На общественное обсуждение вынесен пакет поправок в закон, регулирующий выборы депутатов парламента и главы государства.
Кроме того, он предлагает ряд изменений и в порядок голосования на выборах в Жогорку Кенеш. В частности, отказаться от действующей избирательной системы, когда страна рассматривается как единый округ, и разделить ее на 9 или 13 избирательных округов.