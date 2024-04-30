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Назначены досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ноокатскому одномандатному избирательному округу № 5 и Иссык-Кульскому одномандатному избирательному округу № 36, руководствуясь
пунктом 2 части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьями 59, 65 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», постановляется:

Назначить досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ноокатскому одномандатному избирательному округу № 5 и Иссык-Кульскому одномандатному избирательному округу № 36 седьмого созыва на воскресенье,
30 июня 2024 года.
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Кабинету Министров Кыргызской Республики:
— выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка;

— принять меры по уточнению данных Единого государственного реестра населения для формирования на его основе точных списков избирателей;

— оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения определенных законодательством процессов передачи данных;

— принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей;

— обеспечить в установленном порядке реализацию иных мероприятий, вытекающих из законодательства, регулирующего проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при подготовке и проведении выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызской Республики.
5. Местным государственным администрациям и органам местного самоуправления оказать содействие в работе соответствующих уполномоченных органов и избирательных комиссий в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/293068/
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