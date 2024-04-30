Досрочные выборы депутатов ЖК. Кандидаты начали подавать заявления в ЦИК

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило заявление от кандидата Айболота Айдосова о намерении участвовать в досрочных выборах. Он выдвинул свою кандидатуру по Ноокатскому избирательному округу № 5. Выдвижение претендентов по этому округу продлится до 30 мая.

Айболоту Айдосову 37 лет. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Ельцина по специальности «Политология», получил степень магистра по китаеведению в Чжянском университете (КНР). Работал журналистом, преподавателем в государственных и частных университетах. Занимал должности заведующего пресс-службой ЦИК, заведующего сектором государственных пособий Министерства труда, социального обеспечения и миграции, главного специалиста отдела по работе с общественностью Генеральной прокуратуры.

Внеочередные выборы назначены после досрочного сложения своих полномочий депутатом Жусупбеком Коргонбай уулу. Выборы по Ноокатскому округу назначены на 30 июня.