Досрочные выборы. Сегодня пройдет голосование вне избирательных участков

На повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Баткенскому № 2, Ошскому № 7 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам подано 687 заявлений о предоставлении избирателям возможности проголосовать вне помещения. Об этом сообщили в ЦИК.

Из них по Баткенскому — 31 заявление, Ошскому — 488, Кара-Суйскому — 168.

В Центризбиркоме напомнили, что голосовать вне помещения имеют право избиратели, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования, а также:

избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых;

избиратели, временно проживающие в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению избирательной комиссии:

военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах;

сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования;

избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом;

избиратели, работающие вахтовым методом.

За два дня до голосования участковая избирательная комиссия на своем участке обязана вывесить реестр избирателей, подавших письменное заявление о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Голосование вне помещения проводится только за один календарный день до дня выборов с 8.00 до 20.00 и только на основании письменного заявления избирателя. Заявление может быть подано в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее двух календарных дней до дня голосования.

Напомним, выборы депутата Жогорку Кенеша по Баткенскому № 2, Ошскому № 7 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам пройдут 28 апреля.

Места в парламенте стали вакантными, так как после выпуска сюжетов на телеканале «Регион ТВ», принадлежащем главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, о связях отдельных нардепов с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым некоторые из них отказались от мандатов.

В частности, в них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

Первым ЦИК досрочно прекратила полномочия члена фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдыбахаба Боронбаева, который до прихода в парламент возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали следующему в партийном предвыборном списке кандидату — бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Следом Центризбирком на основании поданных заявлений о сдаче мандата досрочно прекратил полномочия депутатов ЖК Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Айбека Осмонова. Так как они в парламент прошли от одномандатных округов, в них указами президента назначены досрочные выборы.

На их подготовку и проведение планируется потратить в общем 34 миллиона 648 тысяч сомов.