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Власть

Назначены досрочные выборы депутатов ЖК по Ноокатскому и Иссык-Кульскому округам

Назначены досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Ноокатскому одномандатному избирательному округу № 5 и Иссык-Кульскому одномандатному избирательному округу № 36. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Выборы назначены на воскресенье, 30 июня.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызстана, кабмину — выделить средства, принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и уточнению данных Единого государственного реестра населения для формирования на его основе точных списков избирателей.

Кабинет министров также должен помогать Центризбиркому в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения определенных законодательством процессов передачи данных и принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей.

Напомним, места депутатов стали вакантным после того, как депутаты Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу и Максатбек Сарбагышев сложили свои полномочия.

Ссылка: https://24.kg/vlast/293041/
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