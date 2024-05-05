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Власть

Стали известны результаты выборов депутатов ЖК в Ошском и Кара-Суйском округах

ЦИК определила результаты досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша в Ошском и Кара-Суйском избирательных округах. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Избранными депутатами признаны:

  • в Ошском округе — Бекмурза Эргешов, получивший 10 тысяч 97 голосов, или 43,75 процента;
  • в Кара-Суйском округе — Илимбек Кубанычбеков, за которого проголосовали 7 тысяч 599 избирателей (36,15 процента).

Ранее ЦИК подвела итоги по Баткенскому округу. Победителем там признан Бактыяр Калпаев, набравший 11 тысяч 830 голосов (41,4 процента).

Напомним, 28 апреля прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому № 2, Ошскому № 7 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам. Места в парламенте стали вакантными после выпуска сюжетов на телеканале «Регион ТВ», принадлежащем главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, о связях отдельных нардепов с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. Некоторые из них отказались от мандатов.

В частности, в них упоминались брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечали, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить полномочия либо быть лишены мандата.

Первым Центризбирком досрочно прекратил полномочия члена фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдыбахаба Боронбаева, который до прихода в парламент возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали следующему в партийном предвыборном списке кандидату — бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Следом ЦИК на основании поданных заявлений о сдаче мандата досрочно прекратила полномочия депутатов ЖК Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Айбека Осмонова. Так как они в парламент прошли от одномандатных округов, в них указами президента назначили досрочные выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293236/
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