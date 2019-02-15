Что думают о политических партиях кыргызстанцы, рассказал Иса Омуркулов

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов рассказал 24.kg, что кыргызстанцы думают о политических партиях.

Фракция за закрытыми дверями ознакомилась с исследованием Национального демократического института (NDI).

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«В исследовании проведен анализ всех политических партий, в том числе которые представлены в парламенте. Рассказали, какая партия что сделала, что помешало ей что-то сделать. Приводились откровенные мнения всех сословий. Процентный анализ не сделан. В целом исследование полезное, его нужно принять всерьез», — сказал Иса Омуркулов.

Согласно результатам исследования, кыргызстанцы ассоциируют партии с определенными бизнес-структурами.

«Про СДПК говорят, что есть коррупция, что партия власти. В то же время отмечают, что сделала партия. Положительного больше», — сказал Иса Омуркулов.