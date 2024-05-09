В Бишкеке 9 мая небольшая облачность. Температура воздуха +30 градусов. День увеличился до 14 часов 27 минут.
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы.
Отключение света, газа, воды
- с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.
Памятные даты
День Победы
9 мая 1945-го на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет Ли-2 с экипажем Алексея Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы.
Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков.
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне остается одним из самых почитаемых праздников в странах СНГ.
Традицией последних лет стало проведение 9 Мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк». Однако в этом году в КР принято решение ограничить движение шествия «Бессмертного полка».
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Айткулу Убукеев
Прозаик, литературный критик. Родоначальник кыргызской сатиры, был одним из первых сотрудников журнала «Чалкан». Значительный вклад внес и в художественную прозу. Самое крупное произведение Айткулу Убукеева — роман «Холм раздоров» — охватывает почти десятилетний период жизни кыргызских айылов в предреволюционные годы.
Умер 6 марта 1973-го.
Родился певец Асек Жумабаев
Родился 9 мая 1924 года в селе Байгазак Нарынской области. В 1945-м дебютировал на сцене Киргизского музыкально-драматического театра в Нарыне. С 1949-го становится солистом Театра оперы и балета во Фрунзе.
Блестящие голосовые данные, артистизм, постоянное стремление к совершенствованию мастерства, требовательность к творчеству позволили Асеку Жумабаеву стать яркой звездой отечественной оперной сцены. С 1949 года, со времени своего дебюта, он спел множество разнохарактерных партий.
Много гастролировал в районах и городах республики, выступал с сольными номерами в концертах. Широко известен и как автор песен.
Умер в 2005-м.
Родился актер Алымкул Алимбаев
Родился 9 мая 1931 года в Кок-Янгаке Джалал-Абадской области. После окончания актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института стал артистом Кыргызского драматического театра. С марта 1957-го переходит на киностудию ассистентом режиссера и участвует в съемках фильма «Моя ошибка». В 1959 году — режиссер-практикант на фильме «Повесть пламенных лет» («Мосфильм»), в 1960-м участвовал в съемках картины «Девушка Тянь-Шаня» как второй режиссер. В этом качестве работал также на фильмах «Джура» (1964), «Белые горы» (1964), «Поклонись огню» (1972).
Умер 24 августа 2015 года.
Умер композитор-мелодист Муса Баетов
9 мая 1949 года в возрасте 46 лет во Фрунзе умер кыргызский певец (тенор) и композитор-мелодист, акын Муса Баетов. Народный артист Киргизской ССР (1939).
Родился 10 ноября 1902-го в селе Байгенчек (ныне Баетово). Артистическую деятельность начал в 1934 году в Кыргызском музыкально-драматическом театре. Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным, колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике. Автор около 20 песен.
В 1949-м во Фрунзе имя Мусы Баетова присвоено одной из улиц. В Бишкеке установлена мемориальная доска артиста.
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