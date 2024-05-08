Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на стоящие на тротуарах и газонах машины

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Московской (район пересечения с Гоголя) машины ставят на тротуаре, хотя, по словам очевидца, есть рядом места на стоянке.

Нарушителей правил парковки видели в районе пересечения улиц Московской и Тимирязева, в микрорайоне «Джал» и еще в нескольких районах столицы.

Владелец этого внедорожника припарковался на пешеходном переходе напротив школы № 80.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот грузовой автомобиль стоял на газоне несколько дней.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Жители жалуются на машины на улице Лущихина. «Невозможно выехать из переулка — не видно дорогу, не видно пешеходов, авто», — написал автор видео.

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