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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на стоящие на тротуарах и газонах машины

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Московской (район пересечения с Гоголя) машины ставят на тротуаре, хотя, по словам очевидца, есть рядом места на стоянке.

Нарушителей правил парковки видели в районе пересечения улиц Московской и Тимирязева, в микрорайоне «Джал» и еще в нескольких районах столицы.

Владелец этого внедорожника припарковался на пешеходном переходе напротив школы № 80.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот грузовой автомобиль стоял на газоне несколько дней.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Жители жалуются на машины на улице Лущихина. «Невозможно выехать из переулка — не видно дорогу, не видно пешеходов, авто», — написал автор видео.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/293567/
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