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Общество

В Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС

Президент Садыр Жапаров сегодня, 8 мая, принимает участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заседание проходит в Большом Кремлевском дворце под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В нем принимают участие главы государств Евразийского экономического союза: президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Лидеры стран организации подведут итоги работы структуры за 10 лет и определят перспективы.

Перед началом заседания ВЕЭС в узком составе глав делегаций, прибывших на мероприятие, приветствовал Владимир Путин. Далее заседание продолжится в расширенном составе. К встрече лидеров присоединятся президенты Узбекистана и Кубы, которые являются государствами-наблюдателями.

«В ходе заседания стороны обсудят перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов, заслушают доклады о ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2023-го и реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза за прошлый год. Также планируется принятие ряда важных решений и документов», — говорится в сообщении.

Напомним, что Высший Евразийский экономический совет является высшим органом Евразийского экономического союза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293574/
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