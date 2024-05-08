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Техноблог

Пользователей Xiaomi призывают защитить смартфоны из-за опасности перед хакерами

Пользователей Xiaomi призвали защитить смартфоны из-за опасности перед хакерами. Исследователи из компании Oversecured обнаружили ряд уязвимостей в смартфонах Xiaomi, работающих на базе Android.

Эти бреши в системе могут позволить хакерам получить доступ к личным данным пользователей и контролировать их аккаунты сообщается в блоге ИБ-компании.

В отчете исследователей отмечается, что уязвимости затрагивают различные приложения и системные компоненты мобильных устройств Xiaomi. Так, проблема в галерее может позволить мошенникам манипулировать системными файлами с привилегиями администратора. Брешь в GetApps дает хакерам доступ к аккаунтам пользователей, а уязвимость в Mi Video предоставляет данные об учетной записи пользователей, включая имя, адрес электронной почты и другие конфиденциальные сведения.

Уязвимость в приложении System Tracing позволяет внедрять произвольные команды и получать системные привилегии, а брешь в приложении «Настройки» дает злоумышленникам возможность красть файлы и раскрывать подключенные Bluetooth-устройства и Wi-Fi-сети.

Эксперты рекомендуют пользователям смартфонов Xiaomi по возможности обновить ПО и приложения, а также отключить ненужные службы и ограничить разрешения приложений. Компания Xiaomi уже работает над исправлениями.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/293459/
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