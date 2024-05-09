24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы

Со Дня Победы в самой страшной и кровопролитной мировой войне прошло 79 лет, но 9 Мая во многих странах, включая Кыргызстан, встречают не только с радостными улыбками, но и со слезами. Ведь она затронула большинство жителей бывшего Советского Союза.

В мае 1945 года наши отцы, деды и прадеды, наши бабушки и матери, встав плечом к плечу без разделения на национальности и веру, сломили гитлеровскую военную машину, поработившую почти всю Европу.

С огромной благодарностью мы обращаемся к тем, кто участвовал в боях, кто расстался с жизнью, защищая нашу Родину, кто трудился в тылу.

Заслуги ветеранов неоценимы, и мы всей душой желаем вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни! Вас все меньше и меньше, поэтому именно мы должны сохранить и передать детям память о тех страшных годах, наших прадедах, дедах и отцах.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Великой Победы!