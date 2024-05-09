00:52
USD 88.57
EUR 95.33
RUB 0.97
Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы

Со Дня Победы в самой страшной и кровопролитной мировой войне прошло 79 лет, но 9 Мая во многих странах, включая Кыргызстан, встречают не только с радостными улыбками, но и со слезами. Ведь она затронула большинство жителей бывшего Советского Союза.

В мае 1945 года наши отцы, деды и прадеды, наши бабушки и матери, встав плечом к плечу без разделения на национальности и веру, сломили гитлеровскую военную машину, поработившую почти всю Европу.

С огромной благодарностью мы обращаемся к тем, кто участвовал в боях, кто расстался с жизнью, защищая нашу Родину, кто трудился в тылу.

Заслуги ветеранов неоценимы, и мы всей душой желаем вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни! Вас все меньше и меньше, поэтому именно мы должны сохранить и передать детям память о тех страшных годах, наших прадедах, дедах и отцах.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Великой Победы!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293379/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
В День Победы порядок и безопасность обеспечат более 6 тысяч милиционеров
День Победы. В Бишкеке временно изменены троллейбусные и автобусные маршруты
День Победы. Какие мероприятия пройдут в столице
Военный оркестр за окном. Как поздравили ветеранов в Бишкеке
День Победы. В Кыргызстане стартовала акция «Георгиевская лента»
24.kg поздравляет кыргызстанцев со Светлой Пасхой
Садыр Жапаров полетит в Москву на парад Победы
Шествия «Бессмертного полка» 9 Мая не будет
Участники Великой Отечественной войны получат к 9 Мая по 20,4 тысячи сомов
Парада на День Победы в Бишкеке не будет
Популярные новости
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
9 мая, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы
8 мая, среда
23:45
Пользователей Xiaomi призывают защитить смартфоны из-за опасности перед хакерами
23:27
В Бразилии 95 человек погибли в результате сильного наводнения
22:51
В Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС
22:43
Минфин не выделяет деньги гражданам на посещение могил погибших в ВОВ родных
22:21
В Бишкеке пытались ограбить магазин. Подозреваемого задержали