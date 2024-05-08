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Происшествия

В Бразилии 95 человек погибли в результате сильного наводнения

95 человек погибли в результате наводнения на юге Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Стихийное бедствие произошло на прошлой неделе в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где с начала недели идут проливные дожди. Это сильнейшее наводнение с 1941 года. Поисково-спасательные работы велись с участием персонала численностью 14,5 тысячи человек. Задействованы 30 самолетов, 182 катера. До настоящего времени из зоны бедствия удалось спасти 25 человек.

Губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте сообщил, что количество смертей может увеличиться, так как ЧС продолжается. «95 смертей... Цифры растут. Но, к сожалению, мы по-прежнему прогнозируем, что они имеют высокую степень неточности, поскольку мы все еще переживаем чрезвычайную ситуацию», — заявил он.

По словам Эдуардо Лейте, еще четыре случая смерти сейчас расследуются, 131 человек пропал без вести, 150 тысяч граждан вынуждены были оставить свои дома. В штате Риу-Гранди-ду-Сул из 497 муниципалитетов 401 пострадал от штормов и наводнений, бедствие затронуло 1,4 миллиона человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293481/
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