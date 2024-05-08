Минфин не выделяет деньги гражданам на посещение могил погибших в ВОВ родных

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова попросила Министерство финансов в преддверии 9 Мая выделить деньги гражданам на посещение могил погибших в годы Великой Отечественной войны родственников.

По ее словам, в 2021 году принят Закон «О ветеранах войны Вооруженных сил и тружениках тыла», согласно которому в случае смерти или обнаружения места захоронения без вести пропавшего в годы ВОВ военнослужащего его семья и близкие родственники имеют право на проезд к месту погребения и обратно за счет бюджета.

«Это относится только к социально незащищенным гражданам. Но Минфин не выделяет на это деньги — около 2 миллионов сомов. Прошу выделить средства гражданам, которые не имеют возможности приехать и проститься с родственниками, погребенными в других странах», — сказала Айсулуу Мамашова.