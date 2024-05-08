23:11
USD 88.57
EUR 95.33
RUB 0.97
Власть

Минфин не выделяет деньги гражданам на посещение могил погибших в ВОВ родных

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова попросила Министерство финансов в преддверии 9 Мая выделить деньги гражданам на посещение могил погибших в годы Великой Отечественной войны родственников.

По ее словам, в 2021 году принят Закон «О ветеранах войны Вооруженных сил и тружениках тыла», согласно которому в случае смерти или обнаружения места захоронения без вести пропавшего в годы ВОВ военнослужащего его семья и близкие родственники имеют право на проезд к месту погребения и обратно за счет бюджета.

«Это относится только к социально незащищенным гражданам. Но Минфин не выделяет на это деньги — около 2 миллионов сомов. Прошу выделить средства гражданам, которые не имеют возможности приехать и проститься с родственниками, погребенными в других странах», — сказала Айсулуу Мамашова. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/293566/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Самый высокогорный «Бессмертный полк» прошел в Кыргызстане на пике Путина
В город Ош доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата
Международная акция «Диктант Победы» пройдет в новом формате
Цифровую карту памятников Великой Отечественной войны создали в Кыргызстане
Памяти Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. В Минске прошел митинг-реквием
Закон приняли, а на его исполнение денег нет. Депутаты раскритиковали Минфин
В городе Ош проживают четыре ветерана ВОВ и шесть тружеников тыла
На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием
В Бишкеке и Оше в День Победы пройдет «Эстафета памяти»
В Норвегии озвучили имена кыргызстанцев, погибших в плену во время ВОВ
Популярные новости
Иссык-кульский пирс в&nbsp;форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос Иссык-кульский пирс в форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос
День Конституции.&nbsp;12&nbsp;изменений Основного закона: когда и&nbsp;зачем День Конституции. 12 изменений Основного закона: когда и зачем
Кто станет новым премьер-министром России и&nbsp;почему это важно для Кыргызстана Кто станет новым премьер-министром России и почему это важно для Кыргызстана
Обида и&nbsp;правда от&nbsp;Адахана Мадумарова Обида и правда от Адахана Мадумарова
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
8 мая, среда
22:51
В Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС В Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС
22:43
Минфин не выделяет деньги гражданам на посещение могил погибших в ВОВ родных
22:21
В Бишкеке пытались ограбить магазин. Подозреваемого задержали
22:00
Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на стоящие на тротуарах и газонах машины
21:44
В Бишкеке молодожены пришли в загс в костюмах динозавров