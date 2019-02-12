Как отказаться от вредных реагентов. У депутатов БГК есть предложение

Отказаться от ремонта дорог на один год и купить на эти деньги технику предложила на очередной сессии БГК депутат от фракции СДПК Валентина Лисниченко.
Директор Бишкекасфальтсервиса Мирлан Амантуров согласился с предложением.
«Сейчас технологии развиваются. Выходят реагенты, которые никак не влияют на экологию. Если позволит наш бюджет, нужно закупать снегоуборочные машины. В Бишкеке нет ни одной снегоуборочной машины. Если они будут, мы будем снижать использование реагента, соли и песка. Массу снега нужно сразу убирать, тогда не будет гололеда, пыли и грязи», — сказал он.