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Власть

Как отказаться от вредных реагентов. У депутатов БГК есть предложение

Отказаться от ремонта дорог на один год и купить на эти деньги технику предложила на очередной сессии БГК депутат от фракции СДПК Валентина Лисниченко.

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По ее словам, на ремонт дорог тратятся миллиарды, а потом покрытие за один год убивается песчаной смесью.

Директор Бишкекасфальтсервиса Мирлан Амантуров согласился с предложением.

«Сейчас технологии развиваются. Выходят реагенты, которые никак не влияют на экологию. Если позволит наш бюджет, нужно закупать снегоуборочные машины. В Бишкеке нет ни одной снегоуборочной машины. Если они будут, мы будем снижать использование реагента, соли и песка. Массу снега нужно сразу убирать, тогда не будет гололеда, пыли и грязи», — сказал он.
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