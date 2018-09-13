В мэрии Бишкека хотят отказаться от соли и песка для посыпки дорог зимой

Отказаться от использования песка и соли для посыпки дорог в зимнее время предложил на коллегии мэрии вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев.

По его словам, в развитых странах давно отказались от такой практики и используют специальные реагенты. «Если мы продолжим использовать соль и песок, то отремонтированные дороги быстро придут в плохое состояние», — считает он.

«Надо посмотреть по цене и качеству, и предусмотреть использование реагентов хотя бы на отремонтированных дорогах. Подрядчики тоже не рекомендуют использовать песок и соль», — отметил мэр столицы Азиз Суракматов.

Вице-мэр Рысбек Сарпашев сообщил, что такое предложение озвучивали в начале года, однако его не поддержали. Кроме того, по его словам, использовать реагенты не рекомендуют экологи.

Азиз Суракматов предложил рассмотреть вопрос об использовании реагентов для борьбы с гололедом отдельно.