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Власть
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. В БГК одобрили делегирование части полномочий мэру

На сессии Бишкекского городского кенеша депутаты одобрили постановление о делегировании полномочий в рамках проведения в столице административно-территориальной реформы в пилотном режиме.

Первый вице-мэр Бишкека Мирланбек Байгончоков отметил, что документ разработан в целях реализации Указа президента «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов» от 29 декабря 2023 года № 370.

Мэру делегируются полномочия по утверждению бюджета столицы на 2024-й и прогноза на 2025-2026 годы, норм потребления и тарифов на коммунальные услуги и товары, предоставляемые органами местного самоуправления Бишкека, тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, границ территорий, обслуживаемых муниципальными территориальными управлениями.

Депутат Гульнара Сатыбалдиева выразила опасения, что в таком случае муниципалитет сможет поднимать тарифы без обсуждения с БГК.

Мирланбек Байгончоков перечислил тарифы, о которых идет речь. Он напомнил, что мэрия планирует открыть экспресс-маршруты.

«Действующий сегодня тариф на проезд остается. Но поездка на экспресс-маршрутах будет дороже. Еще на воду. Тарифы в городе и аймаках различные. Только в этих случаях мы предлагаем делегировать. Других нет», — сказал первый вице-мэр.

В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. Площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

В территорию города вошли айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района; айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района; село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района; жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района; айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района; жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района; контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района; айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района; село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292574/
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