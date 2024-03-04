Мораторий на предоставление участков под АЗС в Бишкеке продлен

Бишкекский городской кенеш продлил мораторий на предоставление участков под АЗС еще на десять лет. Решение принято на сессии.

В 2013 году установлен мораторий на выделение участков и строительство АЗС в районе, ограниченном улицами Токомбаева/Масалиева, Садырбаева, Толстого (от улицы Садырбаева до улицы Тайшетской), Фучика, Курманджан Датки, 7 Апреля и проспектом Жибек Жолу.

Его продлили до 31 декабря 2033-го для обеспечения экологической, техногенной безопасности, решения вопросов транспортных развязок.

На ранее предоставленных земельных участках, расположенных в границах установленного моратория, под автомобильные заправочные станции можно изменить функциональное назначение только под проектирование и строительство социальных объектов, скверов, парков или зеленых зон, многоярусных парковок и стоянок с объектами социального, культурного и бытового назначения (при этом объекты социального, культурного и бытового назначения должны составлять не более 30 процентов от вводимых в эксплуатацию площадей).