Депутат возмутился тем, что общественный транспорт ездит с большим интервалом

На заседании сессии Бишкекского городского кенеша депутат БГК Казыбек Эргешов сообщил о жалобах граждан касательно работы общественного транспорта.

В частности, по словам депутата, интервал работы общественного транспорта доходит до 30-40 минут, вместо обещанных 10-12. Также он рассказал о поступающих жалобах от людей, что при оплате наличкой за проезд не выдаются талоны.

«В пятницу вечером совершено 419 тысяч транзакций. Из них 90 тысяч оплатили наличкой. То, что водитель взял деньги и не дал билет, это не означает, что он мог своровать. Камеры фиксируют количество пассажиров и оплату — наличная или безналичная», — пояснил вице-мэр Максатбек Сазыкулов.

Казыбек Эргешов потребовал усилить контроль над этим.