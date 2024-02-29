Сессия БГК. Председатель горкенеша объяснил решение о ее проведении

Дата проведения очередной сессии БГК была определена президиумом в январе. Об этом журналистам рассказал председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев.

По его словам, указ президента об утверждении временного положения о деятельности местных кенешей в рамках проводимой административно-территориальной реформы в пилотном режиме вышел 7 февраля.

«Вчера мы собирались с лидерами фракций, потому что пришло письмо из ЦИК. В качестве рекомендаций нам разъяснили, что необходимо проводить сессию в составе 235 человек. Действительно, во исполнение указа президента мы сегодня собрались, чтобы сессию открыть, объявить перерыв и уйти для решения организационных вопросов для проведения сессии в соответствии с указом в составе 235 человек. Сами понимаете, есть оргмоменты. Это в первый раз такая сессия будет», — сказал он.

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Куванычбек Конгантиев добавил, что сегодня никаких решений принято не было. «Сессия была только открыта, потому что ранее была утверждена ее дата. В принципе все, работаем в обычном штатном режиме. Никаких проблем нет», — сказал он.

Он добавил, что сегодня после завершения заседания вновь собрали президиум и определили дату следующей сессии в расширенном составе. Также они пригласили председателей всех айыльных кенешей, чтобы с ними познакомиться.

Напомним, сегодня должна была состояться сессия БГК. Вначале было предложено объявить перерыв, так как в связи с проведением административно-территориальной реформы состав городского кенеша увеличен до 235 депутатов. Мэр Айбек Джунушалиев заявил, что указ президента о проведении административно-территориальной реформы, действующей по всей республике, необходимо строго исполнять. По его словам, уже ведется работа по созданию условий для проведения сессии в полном составе.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев снова предложил проголосовать за объявление перерыва, депутаты начали обсуждать вопрос, но в этот момент Айбек Джунушалиев покинул зал. Вместе с ним ушел и весь состав муниципалитета. Позднее градоначальник принес извинения, отметив, что почему-то решил, что был объявлен перерыв и пошел по другим рабочим делам. «Из этого делать политику не надо, что я демонстративно ушел», — сказал он.

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В итоге сессию назначили на 4 марта в полном составе.

Напомним, всего по республике было 484 местных кенеша (32 городских и 452 айыльных). В результате изменений в рамках административно-территориальной реформы всего станет 268 местных кенешей (33 городских и 235 айыльных).

В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.