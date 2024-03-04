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Экономика
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. В бюджет Бишкека может поступить 32 миллиарда сомов

С учетом республиканских трансфертов и территориальных сел, присоединяемых на основе административно-территориальной реформы, в бюджет столицы ожидается поступление более 32 миллиардов сомов в 2024 году. Об этом на сессии Бишкекского горкенеша сообщил градоначальник Айбек Джунушалиев.

По его словам, это на 10,6 миллиарда сомов больше, чем в 2023-м.

Мэр города отметил, что сейчас разрабатывается положение по созданию благоприятных условий для инвесторов. Им представят объекты с готовой инженерной инфраструктурой и необходимой проектно-сметной документацией.

«Будут усилены работы по увеличению налоговых доходов, выявлению резервов местного бюджета, совершенствованию администрирования налоговых и неналоговых доходов, а также по оптимизации расходов и эффективному использованию бюджетных средств», — сказал Айбек Джунушалиев.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое, при этом количество административных районов останется прежним. Градоначальник сам будет утверждать бюджет и тарифы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288200/
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