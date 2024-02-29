Новый состав БГК. Столичные депутаты познакомились с коллегами

Депутаты Бишкекского городского кенеша встретились и познакомились с представителями айыльных кенешей, которые войдут в состав БГК в рамках административно-территориальной реформы.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев напомнил, что сегодня был объявлен перерыв в работе сессии, чтобы решить организационные вопросы.

«Сегодня для нас знаменательная дата. Всем добро пожаловать, мы одна семья. Это исторический момент для города Бишкека. Это в целом исторический момент для Кыргызстана. Идет административно-территориальная реформа. Указ президента о ее проведении подписан. Городской кенеш совместно с мэрией его исполняет», — сказал он.

Далее все присутствующие на сессии представились друг другу и поддержали решение о проведении сессии Бишкекского городского кенеша 4 марта. В ней, напомним, будут участвовать 235 депутатов.

Напомним, сегодня должна была состояться сессия БГК. Вначале было предложено объявить перерыв, так как в связи с проведением административно-территориальной реформы состав городского кенеша увеличен до 235 депутатов. Мэр Айбек Джунушалиев заявил, что указ президента о проведении административно-территориальной реформы, действующей по всей республике, необходимо строго исполнять. По его словам, уже ведется работа по созданию условий для проведения сессии в полном составе.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев снова предложил проголосовать за объявление перерыва, депутаты начали обсуждать вопрос, но в этот момент Айбек Джунушалиев покинул зал. Вместе с ним ушел и весь состав муниципалитета.

Напомним, всего по республике было 484 местных кенеша (32 городских и 452 айыльных). В результате изменений в рамках административно-территориальной реформы всего станет 268 местных кенешей (33 городских и 235 айыльных).

В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.