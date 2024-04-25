Территориальная реформа. Для Бишкека разработают новый Генплан

Для Бишкека разработают новый Генплан. Об этом на сессии БГК сообщил главный архитектор столицы Урмат Карыбаев.

Депутаты поинтересовались, какие изменения предусматривает Бишкекглавархитектура для населенных пунктов, присоединенных к городу в рамках административно-территориальной реформы.

Урмат Карыбаев ответил, что, так как площадь столицы увеличилась, Бишкекглавархитектура начинает разработку нового Генплана.

Напомним, действующий Генеральный план Бишкека утвержден постановлением правительства в ноябре 2006 года до 2025-го.

В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. Площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

В территорию города вошли айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района; айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района; село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района; жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района; жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района; контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района; село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.