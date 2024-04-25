14:45
USD 88.85
EUR 94.92
RUB 0.96
Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. Для Бишкека разработают новый Генплан

Для Бишкека разработают новый Генплан. Об этом на сессии БГК сообщил главный архитектор столицы Урмат Карыбаев. 

Депутаты поинтересовались, какие изменения предусматривает Бишкекглавархитектура для населенных пунктов, присоединенных к городу в рамках административно-территориальной реформы.

Урмат Карыбаев ответил, что, так как площадь столицы увеличилась, Бишкекглавархитектура начинает разработку нового Генплана.

Напомним, действующий Генеральный план Бишкека утвержден постановлением правительства в ноябре 2006 года до 2025-го.

В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. Площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

В территорию города вошли айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района; айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района; село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района; жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района; жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района; контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района; село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292586/
просмотров: 691
Версия для печати
Материалы по теме
Когда пенсионеры новых районов Бишкека получат льготы на проезд. Ответ мэрии
Территориальная реформа. В БГК одобрили делегирование части полномочий мэру
Территориальная реформа в Бишкеке. Денег в бюджете на всех не хватит
Смысла в парковке на месте Восточного автовокзала в Бишкеке нет, считают в БГК
Территориальная реформа в Бишкеке. Когда вопросов больше, чем ответов
АТР в Бишкеке. Столичный водоканал возьмет на баланс пригородные сети
Пенсионерам присоединенных к Бишкеку сел не дают льготные проездные карты
Территориальная реформа. Ошский горкенеш увеличился в 2,6 раза
Территориальная реформа. Как примерно выглядит увеличившийся Бишкек
Есть что скрывать? Почему о ходе административной реформы не рассказывают
Популярные новости
В&nbsp;Бишкек возвращаются дожди и&nbsp;грозы. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 апреля В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля
Когда маршрутки в&nbsp;Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
В&nbsp;Кара-Балте прошел сильный град В Кара-Балте прошел сильный град
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Бизнес
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
25 апреля, четверг
14:43
В закон о нотариате внесли изменения. Жогорку Кенеш одобрил поправки В закон о нотариате внесли изменения. Жогорку Кенеш одо...
14:19
Когда пенсионеры новых районов Бишкека получат льготы на проезд. Ответ мэрии
14:02
Много ли в Кыргызстане праздников? Опрос 24.kg
13:35
Экс-глава Шаркского айыл окмоту предлагал взятку в $20 тысяч сотруднику ГКНБ
13:20
Основные причины схода селей в Кыргызстане назвал заместитель главы МЧС