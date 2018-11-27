Сооронбай Жээнбеков рассказал, как милиция и чиновники мешают предпринимателям

Предприниматели, которые открывают перерабатывающие предприятия в регионах и обеспечивают работой местное население, должны быть самыми уважаемыми и почитаемыми гражданами в стране. Об этом сегодня заявил президент Кыргызстана при посещении предприятия Viva Tex в Токмаке.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что государственная политика сегодня направлена на поддержку предпринимателей. Это поспособствует развитию страны, повышению благосостояния граждан.

«Все ресурсы финансовых институтов направлены на развитие села и поддержку предпринимательства в регионах. Чем больше производства в стране, тем больше рабочих мест и тем меньше наших соотечественников покинет свой дом в поисках заработка», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Руководитель предприятия Икбол Бахрамова рассказала о производстве. Компания выпускает изделия из шерсти и хлопка и сотрудничает с фирмами Казахстана, России, Германии, Турции, США, Узбекистана. На предприятии трудятся 705 человек.

Средства на модернизацию выделил Кыргызско-Российский фонд развития, приобретены новые вязальные машинки для трикотажа из Германии.

Президент страны также посетил ОсОО «КазГрейн» по производству макаронных изделий. Цех открыт на кредитные средства, выделенные КРФР, также использована часть из собственных средств. Предприятие планирует полностью охватить Кыргызстан, а затем экспортировать продукцию на внешние рынки.

«Чаще всего местные власти, правоохранительные органы вместо того, чтобы помогать таким предпринимателям, наоборот, чинят им препятствия, мучают необоснованными проверками. Мы усиленно работаем над тем, чтобы менять такой подход к бизнесу. Так не должно быть», — отметил Сооронбай Жээнбеков.