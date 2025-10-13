20:35
Общество

ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей

По особому заданию председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова, налоговая служба делает упор на аналитическую работу для выявления недобросовестных предпринимателей, использующих серые схемы при импорте товаров и уклоняющихся от уплаты налогов. Об этом заявил заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков в эфире радиопрограммы «Биринчи радио».

«Изменена структура центрального аппарата ГНС. Сейчас функционируют три крупных управления, которые проверяют и анализируют данные с помощью нашей IT-системы, включающей более 40 модулей. Это те же ЭСФ и ККМ, а также доступ к модулю таможенной службы. Мы видим компании: например, товар поступил из третьих стран через таможню, оплачен — и дальше на территории страны, где товар реализован, мы отслеживаем кому и сколько продано. Эта часть работы также усилена», — отметил заместитель председателя.

«Мы также анализируем производственные компании: сколько получено сырья и сколько выпущено продукции, по какой стоимости. Это позволяет нам выявлять недобросовестные схемы и обеспечивать полноту налоговых поступлений», — добавил он.
