Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса дома в Бишкеке

Житель жилмассива «Ак-Ордо-3» в Бишкеке попытался покончить с собой во время визита судебных исполнителей, прибывших для сноса дома. Об этом сообщил активист Мирбек Осмонов.

По его словам, 21 апреля судебные исполнители пытались выселить жителей четырех домов, которые, как утверждается, построены на землях сельскохозяйственного назначения. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Мужчине оказывают медицинскую помощь. 

Как отметил Мирбек Осмонов, спор вокруг четырех домов на участке № 498 в жилмассиве «Ак-Ордо-3» сейчас рассматривается в административном суде. В связи с этим жители просили временно приостановить снос.

По данным активиста, на участок площадью 16 соток ранее был выдан государственный акт на право собственности. При этом документы якобы оформлены на основании земельной доли сельхозназначения, размеры которой не совпадают с параметрами участка, указанными в документах. Также, по информации архитектурных служб, часть домов была построена после 2022 года.

Официальных комментариев от судебных исполнителей и мэрии Бишкека пока не поступало.

Напомним, в октябре прошлого года жители «Ак-Ордо» уже жаловались на уведомления о сносе домов, признанных незаконными постройками. Тогда мэрия заявляла о временной приостановке демонтажных работ.
