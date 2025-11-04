13:55
Рынки и ТЦ обязали контролировать предпринимателей и отчитываться в ГНС

В Кыргызстане принят закон, существенно меняющий налоговое регулирование. Документ вводит новые обязанности для администраций рынков и торговых центров, усиливает полномочия налоговых органов и внедряет механизм Единого налогового счета.

Как следует из постановления, администрации рынков теперь несут ответственность за контроль соблюдения налогового законодательства всеми предпринимателями, работающими на их территории.

Фактически функции налоговой инспекции частично передаются самим базарам, что создает дополнительные риски давления и конфликтов интересов.

По мнению экспертов, это решение может привести к «двойному контролю» — со стороны как администрации, так и Налоговой службы. Особенно остро это почувствуют мелкие торговцы и арендаторы, которые и без того сталкиваются с ростом стоимости аренды и коммунальных услуг.

Кроме того, закон расширяет права ГНС.

Теперь взыскание задолженности возможно не только со счетов в банках, но и с электронных кошельков и платежных систем.

Для этого вводится понятие налогового платежного требования — документа, который автоматически направляется во все банки и операторам электронных денег без предварительного запроса о наличии счета. Это означает, что заблокировать средства налогоплательщика можно буквально за сутки.

Среди других изменений:

  • допускается уплата налогов в безналичной форме, включая цифровой сом;
  • вводится единый налоговый платеж через Единый счет;
  • срок исковой давности по пеням приравнивается к сроку самой недоимки;
  • налоговые льготы и рассрочки теперь оформляются по новым, более жестким правилам.

Кабмин объясняет нововведения стремлением «повысить прозрачность и собираемость налогов». Однако предпринимательское сообщество уже выражает обеспокоенность: теперь каждая ошибка или задержка может привести к мгновенной блокировке средств.

«Государство усиливает контроль под предлогом цифровизации, но фактически вводит тотальную фискальную систему, где любой бизнес находится под полным наблюдением», — заявил один из представителей торгового сектора.

Особенно тревожным выглядит пункт о рынках: администрации обязаны следить за уплатой налогов арендаторами, но при этом не имеют ясных инструкций и юридических гарантий. Это создает почву для произвольных действий и коррупционных рисков. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349593/
просмотров: 84
