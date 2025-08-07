13:00
Экономика

Предпринимателей КР лишат соблазна дробить бизнес, чтобы меньше платить налоги

Министерство экономики и коммерции разработало проект закона о внесении изменений в некоторые действующие нормативные правововые акты Кыргызстана. Отмечается, что инциатива направлена на совершенствование налогового законодательства, упрощение процедур налогового администрирования, а также на создание условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневой составляющей экономики. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В частности, предлагаются поправки в Налоговый кодекс.

«На сегодня налогоплательщики оформляют временный ввоз арендованных основных средств на 10 лет. При этом статьей 301 кодекса предусмотрено освобождение от НДС импорта основных средств. Отсутствие предлагаемой нормы затрудняет администрирование сроков временного ввоза. Существуют риски неуплаты НДС на импорт», — говорится в проекте.

При реализации товаров в адрес физических лиц, которые в Государственном реестре налогоплательщиков не числятся в качестве индивидуальных предпринимателей, но приобретают товар не для личного пользования, а для дальнейшей реализации, предлагается применять ставку налога как в адрес обезличенного субъекта.

В Минэкономики также отмечают, что в действующем Налоговом кодексе отсутствует определение «дистрибьютор» и предлагают восполнить пробел.

«Определение «дробление бизнеса» необходимо включить в действующий Налоговый кодекс, так как реальная ситуация на рынке коренным образом изменится при введении уплаты налога на основе патента, а также повышения ставки единого налога от 0,1 до 0,5 процента, то есть налоговая нагрузка увеличивается в пять раз при снижении разрешаемого предельного порога от 100 миллионов до 50 миллионов сомов. При таких условиях предприниматели будут использовать схемы по уклонению от уплаты налогов путем дробления бизнеса», — считают разработчики.

По их мнению, предприниматель одновременно создаст несколько аффилированных плательщиков с целью сокрытия реального объема выручки. Данная схема может использоваться как при уплате налога на основе патента, так и на основе единого налога.

Понятия дистрибьютора и дробления бизнеса предлагаются с учетом предыдущего опыта системы налогообложения налогоплательщиков, уплачивающих налоги на основе патента и единого налога в сфере торговли, и являются важными инструментами при администрировании налогоплательщиков, пояснили инициаторы.
