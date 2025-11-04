В Кыргызстане пени и штрафы будут начисляться автоматически

В Кыргызстане вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Теперь пени и налоговые штрафы будут начисляться автоматически, без участия инспектора. Их размер приравнен к сроку исковой давности по самой налоговой задолженности.

Документ также уточняет порядок исполнения налоговых обязательств. Налоги теперь нужно оплачивать только безналичным способом, в том числе с помощью цифровых сомов или через Единый налоговый счет.

Кроме того, внесены изменения в порядок зачета и возврата средств. Теперь момент исполнения обязательства считается:

днем принятия решения о зачете или возврате излишне уплаченных сумм;

днем перечисления средств с депозитного счета Налоговой службы;

днем оплаты через Единый налоговый счет.

Также постановление вводит ускоренный порядок применения льготного режима. ГНС обязана в течение пяти рабочих дней после получения документов принять решение и списать оставшиеся проценты, пени и санкции.

Таким образом, государство делает ставку на автоматизацию налогового контроля: начисления проводятся по единой системе, а все платежи переводятся в цифровой формат.