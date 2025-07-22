Реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана. Стартовал прием документов

Стартовал прием документов для включения в Реестр добросовестных предпринимателей Кыргызской Республики. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции.

Субъекту предпринимательства для включения в реестр необходимо обратиться с заявлением в Торгово-промышленную палату.

К заявлению необходимо приложить следующие документы: Для юридических лиц: 1. Копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации). 2. Копии учредительных документов. 3. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет. 4. Сведения о штатных работниках. 5. Сведения об уплаченных налогах за последние три года в национальной валюте. Для физических лиц: 1. Копия паспорта. 2. Копия патента индивидуального предпринимателя. 3. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет. 4. Сведения о штатных работниках. 5. Сведения об уплаченных налогах за последние три года в национальной валюте.

Включение в реестр осуществляется на основе решения постоянной межведомственной комиссии по отбору субъектов предпринимательства.

Срок приема документов завершается 5 августа.