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Экономика

Реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана. Стартовал прием документов

Стартовал прием документов для включения в Реестр добросовестных предпринимателей Кыргызской Республики. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции.

Субъекту предпринимательства для включения в реестр необходимо обратиться с заявлением в Торгово-промышленную палату.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

Для юридических лиц:

1. Копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации).

2. Копии учредительных документов.

3. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет.

4. Сведения о штатных работниках.

5. Сведения об уплаченных налогах за последние три года в национальной валюте.

Для физических лиц:

1. Копия паспорта.

2. Копия патента индивидуального предпринимателя.

3. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет.

4. Сведения о штатных работниках.

5. Сведения об уплаченных налогах за последние три года в национальной валюте.

Включение в реестр осуществляется на основе решения постоянной межведомственной комиссии по отбору субъектов предпринимательства.

Срок приема документов завершается 5 августа.

Предприниматель, включенный в реестр, получит следующие привилегии:

1. Безвозмездное эфирное время на государственных телеканалах для рекламы по согласованному медиаплану.

2. Предоставление налоговых услуг вне очереди.

3. Бесплатное участие в международных выставках, ярмарках, форумах от КР.

4. Освобождение от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством, с момента включения в реестр.

5. Возможность на льготное финансирование в рамках реализации государственных программ кредитования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337116/
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