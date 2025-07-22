Реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана. Стартовал прием документов

Стартовал прием документов для включения в Реестр добросовестных предпринимателей Кыргызской Республики. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции.
Субъекту предпринимательства для включения в реестр необходимо обратиться с заявлением в Торгово-промышленную палату.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
Для юридических лиц:
1. Копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации).
2. Копии учредительных документов.
3. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет.
4. Сведения о штатных работниках.
5. Сведения об уплаченных налогах за последние три года в национальной валюте.
Для физических лиц:
1. Копия паспорта.
2. Копия патента индивидуального предпринимателя.
3. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет.
4. Сведения о штатных работниках.
5. Сведения об уплаченных налогах за последние три года в национальной валюте.
Включение в реестр осуществляется на основе решения постоянной межведомственной комиссии по отбору субъектов предпринимательства.
Срок приема документов завершается 5 августа.
Предприниматель, включенный в реестр, получит следующие привилегии:
1. Безвозмездное эфирное время на государственных телеканалах для рекламы по согласованному медиаплану.
2. Предоставление налоговых услуг вне очереди.
3. Бесплатное участие в международных выставках, ярмарках, форумах от КР.
4. Освобождение от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством, с момента включения в реестр.
5. Возможность на льготное финансирование в рамках реализации государственных программ кредитования.