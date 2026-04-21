Депутат ЖК предложил создать комиссию по переданным государству объектам

Нардеп Уланбек Жаанбаев предлагает создать депутатскую комиссию по объектам, переданным государству — было ли это добровольно или принудительно.

Свою инициативу вместе с критикой в адрес Госагентства по управлению государственным имуществом он озвучил на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.

«По ТВ говорите, что получили от одного человека 1,5 миллиарда сомов, от кого-то еще миллиард. А по проданным объектам нет ни одной информации. У людей рождается вопрос: вот вы взяли у криминала объекты на $2 миллиарда, и где деньги, что с ними стало?» — сказал Уланбек Жаанбаев.

Он также поднял вопрос о законности возврата имущества тем, кто «выходит со слезами».

«Например, у Данияра Аджиева вы законно по решению суда изъяли девять объектов. А когда дети и семья вышли с плачем, вы взяли и вернули. На основании какого закона вы их вернули? Где это написано?» — спросил народный избранник.

Уланбек Жаанбаев поднял вопрос о защите прав предпринимателей, которые приобретают объекты у госимущества. Он привел в пример завод в Джалал-Абадской области, купленный акционерами еще в 2000 году, у которых спустя 25 лет начались проблемы с ГКНБ из-за претензий к законности приватизации.

«Должна быть гарантия, что человек, купивший имущество у государства, защищен. Сейчас доверие бизнеса падает, так как у него нет уверенности в завтрашнем дне. Кем бы он ни был, добросовестный покупатель, например, пятый или шестой по счету владелец, не должен страдать», — подчеркнул парламентарий.

Он также выразил недовольство тем, что наиболее «лакомые» участки невозможно найти на сайте госоргана, и они зачастую продаются за бесценок. В качестве примера он упомянул бывшую территорию ГКНБ в Джалал-Абадской области, которая, по его словам, «ушла за копейки», в то время как неликвидные объекты годами висят в списках на продажу.