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Общество

В Кыргызстане сокращают разрыв между рынком труда и системой образования

В Кыргызстане идет работа по сокращению разрыва между рынком труда и системой образования. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления начального профессионального образования Министерства просвещения Гульнура Мамырова.

По ее словам, система начального профобразования отличается от других уровней профобразования направленностью на практическое обучение.

«Чем больше ученик научится на муляжах, на практике, тем лучше отточит профессиональные навыки. Поэтому гибридный метод обучения подходит нам больше по части IT, но во всех других профессиях мы должны быть на производстве. Это предусматривает дуальная система обучения согласно новому Закону «О образовании». Ученики получают до 30-40 процентов знаний в теории, а все остальное — на практике», — сказала Гульнура Мамырова.

Она отметила, что особое внимание уделяют сотрудничеству с предприятиями.

Выпускные и квалификационные экзамены проходят в режиме онлайн. Из состава выпускной комиссии, по ее словам, исключают мастеров и директоров профлицеев, а включают работодателей. Именно они должны оценивать квалификацию выпускников.

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«Если раньше участниками учебного процесса были родители, ученики и педагоги, то по новому Закону «О образовании» полноправными участниками являются и работодатели. Они вместе с нами должны готовить для себя специалистов. Для нас принципиально, чтобы в своих профстандартах работодатель определил, какими знаниями и навыками должен обладать специалист.

Согласно их требованиям, мы уже должны разработать учебные программы и поделить ответственность на всех. Учащиеся проходят теорию и технику безопасности в наших кабинетах и мастерских, а чтобы закрепить знания, нужно оборудование работодателей, живое общение с их мастерами. Закон направлен на качественную подготовку кадров, и тогда разрыва между рынком труда и системой образования не будет. Бизнес всегда на шаг впереди системы образования, поэтому мы должны адаптировать свои учебные программы. Здесь очень важна роль Торгово-промышленной палаты, бизнес-ассоциаций разных отраслей», — подчеркнула Гульнура Мамырова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336138/
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