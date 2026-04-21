Стартапы из Кыргызстана приглашают в Кремниевую долину: открыт прием заявок

Парк высоких технологий Кыргызской Республики объявил о начале приема заявок на две международные программы для технологических стартапов — Dive Into Silicon Valley и Unicorn from KG. Инициатива направлена на развитие кыргызстанских проектов и их выход на глобальный рынок.

Как сообщили в дирекции парка, участники смогут получить доступ к международной инновационной экосистеме, установить контакты с инвесторами и экспертами, а также масштабировать бизнес.

Программа Dive Into Silicon Valley рассчитана на стартапы от стадии идеи и MVP до действующего бизнеса. Участникам предложат погружение в экосистему Кремниевой долины, встречи с инвесторами, менторами и основателями технологических компаний.

Unicorn from KG предназначена для более зрелых проектов с готовым продуктом, клиентской базой и подтвержденными продажами. Победитель пройдет пятинедельное обучение в Draper University.

Ключевые даты:

прием заявок завершится 18 мая в 12.00 по Бишкеку;

питчинг финалистов пройдет 5 июня на площадке КИТ-форума;

язык заявки и презентации — английский.

Сроки программ:

Dive Into Silicon Valley — 8 мест, Пало-Альто, с 29 ноября по 12 декабря 2026 года;

Unicorn from KG — 1 место, Сан-Матео, с 5 октября по 6 ноября 2026-го.

Требования к участникам:

наличие технологического продукта или стартапа с потенциалом роста;

владение английским языком;

соответствие стадии проекта условиям выбранной программы;

готовность презентовать проект международному жюри.

Заявки принимаются онлайн. Все материалы необходимо заполнить на английском языке.

Подробности и форма подачи заявки: https://forms.gle/YE8U6XZgTDGLbFpq8