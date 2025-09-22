12:36
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Экономика

Более 664 миллиардов сомов составляет вклад предпринимателей в экономику страны

В Кыргызстане в 2024 году работало более 25 тысяч малых и средних предприятий, из которых 96,5 процента представляют малый бизнес. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что из этого числа 34 процента компаний работает в сфере торговли, около 12 процентов — в промышленности и более 10 процентов — в строительной отрасли.

В Бишкеке расположены 73 процента малых и средних предприятий.

Предпринимательством заняты 114 тысяч человек. Это 4,2 процента от общего числа задействованных в экономике страны. Среднемесячная зарплата в секторе составила 31 тысячу 535 сомов.

По состоянию на 1 января 2024 года в КР работали 459,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 360 тысяч фермерских хозяйств.

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику составил 664,6 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344320/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Предпринимателей КР лишат соблазна дробить бизнес, чтобы меньше платить налоги
Реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана. Стартовал прием документов
В Кыргызстане сокращают разрыв между рынком труда и системой образования
Недобросовестный бизнес продолжает не платить налоги: что предлагают чиновники
Фонд развития предпринимательства за год удвоил выдачу кредитов бизнесу
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
Налоговики незаконно штрафовали предпринимателей. Генпрокуратура их наказала
В реестре добросовестных предпринимателей всего восемь компаний
Для упрощения работы с электронными счетами-фактурами привлекут консультантов
Прокурор Аксыйского района встретился с предпринимателями. О чем говорили
Популярные новости
Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС
Сом укрепился к&nbsp;рублю и&nbsp;тенге, доллар подорожал. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;сентября Сом укрепился к рублю и тенге, доллар подорожал. Курс валют на 18 сентября
В&nbsp;Кыргызстане изменят мораторий по&nbsp;пользование некоторыми видами растений В Кыргызстане изменят мораторий по пользование некоторыми видами растений
Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на&nbsp;19&nbsp;сентября Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 19 сентября
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
22 сентября, понедельник
12:28
Запасы золота в Кыргызстане увеличились на 4,68 тонны — World Gold Council Запасы золота в Кыргызстане увеличились на 4,68 тонны —...
12:26
В селе Жаны Достук Баткенской области возводятся 181 жилой дом и соцобъекты
12:22
В парламенте призывают МВД усилить борьбу с мошенничеством в стране
12:15
Постановщик фильма «Оппенгеймер» стал президентом Гильдии режиссеров США
12:10
В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам