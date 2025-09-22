Более 664 миллиардов сомов составляет вклад предпринимателей в экономику страны

В Кыргызстане в 2024 году работало более 25 тысяч малых и средних предприятий, из которых 96,5 процента представляют малый бизнес. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что из этого числа 34 процента компаний работает в сфере торговли, около 12 процентов — в промышленности и более 10 процентов — в строительной отрасли.

В Бишкеке расположены 73 процента малых и средних предприятий.

Предпринимательством заняты 114 тысяч человек. Это 4,2 процента от общего числа задействованных в экономике страны. Среднемесячная зарплата в секторе составила 31 тысячу 535 сомов.

По состоянию на 1 января 2024 года в КР работали 459,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 360 тысяч фермерских хозяйств.

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику составил 664,6 миллиарда сомов.