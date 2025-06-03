Недобросовестный бизнес продолжает не платить налоги: что предлагают чиновники

Министерство экономики и коммерции инициирует принятие постановления кабмина «О проведении пилотного проекта по применению фискального программного обеспечения с функцией передачи данных». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, цель — проведение пилотного проекта по применению фискального программного обеспечения с функцией передачи данных, установление требований к фискальному ПО, разрешенному к использованию.

Задачей является внедрение механизма применения фискального программного обеспечения с функцией передачи фискальных данных в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур.

В Минэкономики считают, что органам налоговой службы необходимо усилить контроль над администрированием сведений налогоплательщиков путем налоговых мероприятий в виде:

установления налоговых постов;

рейдовых налоговых мероприятий;

контрольных закупов на предмет выдачи контрольно-кассовых чеков.

«В 2025 году за первый квартал по республике всего установлено налоговых постов у 364 субъектов предпринимательства. По 6 тысячам 708 налогоплательщикам проведен рейдовый налоговый контроль, где у 4 тысяч 569 субъектов установлены нарушения налогового законодательства. У 2 тысяч 190 налогоплательщиков проведены контрольные закупы, где у 1 тысячи 364 субъектов установлены нарушения в части неприменения ККМ», — проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем чиновники уточняют, что в последнее время от этих налогоплательщиков поступал ряд обращений с жалобой на увеличение количества налоговых мероприятий органами налоговой службы. Это вызывало недовольство и нарекания со стороны субъектов предпринимательства.

«Однако на практике при налоговых мероприятиях ГНС установила и до сих пор устанавливает факты, когда при использовании налогоплательщиком программного средства учета товаров, работ и услуг контрольно-кассовые чеки не соответствуют их документам, предъявляемым к оплате. К примеру, ежедневный отчет программного средства учета товаров не сходится с ежедневным Z-отчетом от ККМ. Также во время установления налогового поста Налоговая служба определяет оборот (выручку) налогоплательщика, где по итогам выявляют среднедневную выручку данного субъекта. Однако после снятия налогового поста выручка налогоплательщика опять же умышленно снижается, что приводит, соответственно, к недопоступлению налогов в госбюджет», — говорится в справке-обосновании.

По данным Минэкономики, значительное количество субъектов предпринимательства использует параллельные системы учета: одна — для внутренних целей (с реальными данными), вторая — для представления в налоговые органы (с искаженными показателями). Это создает условия для сокрытия выручки, занижения налогооблагаемой базы и, как следствие, ведет к недопоступлениям в бюджет.

Используются нелицензионные и модифицированные версии учетных систем, что делает невозможным полноценный контроль со стороны уполномоченных органов. Такие версии могут быть намеренно изменены для искажения учета, удаления операций и обхода фискальных механизмов.

Вместе с тем в настоящее время количество субъектов предпринимательства, применяющих программные средства учета товаров, работ и услуг, возрастает с каждым днем, поскольку все происходит автоматически, что существенно облегчает процесс обмена информацией между цехами, отделами, секторами, а также формирование счетов и выдачу чеков, подсчет разных позиций в прайс-листе, меню и даже ведение внутренней статистики.

Обязательными участниками проекта станут субъекты в Бишкеке и Оше, которые предоставляют услуги ресторанов и баров (с количеством посадочных мест более 200 и/или площадью свыше 300 квадратных метров), гостиницы и осуществляющие деятельность по реализации горюче-смазочных материалов на автозаправочных станциях. Остальные субъекты имеют право принять участие на добровольной основе.

По результатам пилотного проекта планируется переход к поэтапному обязательному применению ФПО с функцией передачи данных всеми субъектами предпринимательства с последующим запретом использования неаккредитованного программного обеспечения, не соответствующего установленным требованиям.