В ЖК спорят, нужно ли ГАУГИ размещать объявления об аукционах в газетах

В Кыргызстане предлагают внести изменения в Закон «О приватизации государственной собственности», одним из которых является пересмотр порядка публикации объявлений о продаже госимущества.

Согласно инициативе Государственного агентства по управлению государственным имуществом, информация о торгах будет обязательно размещаться не только в печатных изданиях, но и на официальных интернет-ресурсах, а также на Едином государственном портале электронных услуг.

Этот пункт вызвал обсуждение на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции. Мнения депутатов разделились: одни заявили, что печатные газеты сегодня практически не читают, другие, напротив, отметили, что продолжают их читать, а отказ — это личная ответственность каждого.

Как сообщила заместитель директора госагентства Динара Эркинбаева, отказ от обязательной публикации в газетах позволит сократить расходы. В качестве примера она привела последнее объявление о проведении электронного аукциона, размещенное в официальной газете «Эркин-Тоо».

«Мы заплатили 70 тысяч сомов всего за одно объявление», — отметила она.