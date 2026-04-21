Власть

В ЖК спорят, нужно ли ГАУГИ размещать объявления об аукционах в газетах

В Кыргызстане предлагают внести изменения в Закон «О приватизации государственной собственности», одним из которых является пересмотр порядка публикации объявлений о продаже госимущества.

Согласно инициативе Государственного агентства по управлению государственным имуществом, информация о торгах будет обязательно размещаться не только в печатных изданиях, но и на официальных интернет-ресурсах, а также на Едином государственном портале электронных услуг.

Этот пункт вызвал обсуждение на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции. Мнения депутатов разделились: одни заявили, что печатные газеты сегодня практически не читают, другие, напротив, отметили, что продолжают их читать, а отказ — это личная ответственность каждого.

Как сообщила заместитель директора госагентства Динара Эркинбаева, отказ от обязательной публикации в газетах позволит сократить расходы. В качестве примера она привела последнее объявление о проведении электронного аукциона, размещенное в официальной газете «Эркин-Тоо».

«Мы заплатили 70 тысяч сомов всего за одно объявление», — отметила она.
Материалы по теме
В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
«Эркин-Тоо» теперь называется государственной официальной газетой КР
Объявление о работе в Украине обнаружили на рынке Бишкека. ГКНБ отреагировал
Мэрия Бишкека просит не клеить рекламу на остановках. За это могут оштрафовать
Рекламные объявления расклеивают на деревьях. Бишкекчане недовольны
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца
Объявление о продаже побитого и раненого шакала опубликовали в сервисе Lalafo
Новогоднюю елку в июне чиновники Каракола купят за 1,5 миллиона сомов
Популярные новости
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
21 апреля, вторник
17:34
Стартапы из Кыргызстана приглашают в Кремниевую долину: открыт прием заявок Стартапы из Кыргызстана приглашают в Кремниевую долину:...
17:26
Бизнес заставят раскрыть владельцев и пройти перерегистрацию до 2027 года
17:12
Засуха учащается, в Кыргызстане прогнозируют дефицит воды
17:11
За последние полвека вакцинация спасла около 154 миллионов жизней во всем мире
17:08
Кыргызстан и Япония уберут двойное налогообложение