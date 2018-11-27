Министерство финансов Кыргызстана обвинили в сговоре с коммерческими банками

Министерство финансов Кыргызстана состоит в сговоре с коммерческими банками. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности заявила депутат Ирина Карамушкина.

Она обвинила правительство в наживании за счет грантов.

«Я вижу явный сговор правительства с коммерческими банками. Вы даете за счет грантов заработать коммерческим банкам. Почему деньги, направленные на поддержку сельского хозяйства, должны пройти через комбанки с высокими процентами? Вы им даете деньги под 5 процентов, а они гражданам уже под 12 процентов. Нужно закрыть эти серые схемы и прекратить грабить граждан», — потребовала Ирина Карамушкина.

Ее поддержал депутат Исхак Пирматов. «Коммерческие банки будут выдавать кредиты уже под 12-13 процентов. Почему нельзя снизить проценты и выдавать через государственный «Айыл Банк»?» — спросил нардеп.

Парламентский комитет поручил правительству снизить проценты по грантовым средствам.

По данным Минфина, сумма средств по соглашению между правительством Кыргызстана и Германским банком развития по проекту «Финансирование аграрных производственно-сбытовых цепочек» составляет 27 миллионов евро. Проект рассчитан до 2024 года.

«В случае успешного освоения средств у нас есть возможность увеличить сумму до 42 миллионов евро. С коммерческими банками мы будем работать по договору, выбрав их через конкурс», — сообщил 24.kg министр финансов Адылбек Касымалиев.