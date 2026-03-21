Экономика

В Нарыне создают сельскохозяйственные кластеры на 2 миллиарда сомов

В настоящее время в Нарынской области реализуются проекты по созданию кластеров мяса, молока, меда, кормов и фруктов на общую сумму почти 2 миллиарда сомов. Об этом президент Садыр Жапаров заявил во время торжественного празднования Нооруза.

Фото пресс-службы президента

Глава государства отметил, что за последние годы поголовье скота и объемы производства выросли. Особое внимание он уделил экспорту: нарынский мед уже успешно поставляется в Саудовскую Аравию, Казахстан, Китай, Россию и Японию.

Для обеспечения фермеров поливной водой за последние пять лет в ирригацию региона вложили около 3 миллиардов сомов.

В этом году планируется запустить водохранилище Тугел-Сай и БДР «Шамши», что улучшит полив на 4 тысячах 294 гектарах и позволит освоить 3 тысячи 306 гектаров новых земель.

Садыр Жапаров также призвал опытных менеджеров и профессионалов следовать примеру выдающихся руководителей прошлого, таких как Корчубек Акназаров и Кадыракун Базарбаев.

«Государство готово поддержать тех, кто готов развивать аграрный сектор в сложных горных условиях. Наша цель — превратить регион в мощную аграрно-промышленную зону и расширить экспортный потенциал», — заключил Садыр Жапаров.
