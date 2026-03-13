Опасения о ящуре. Что на данный момент известно?

В Кыргызстане на фоне обеспокоенности населения слухами о вспышке ящура и обсуждений проблемы в Жогорку Кенеше профильное министерство заявляет о стабильной ситуации. При этом стало известно, что министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков взял под личный контроль меры по предотвращению эпизоотической ситуации в стране.

В социальных сетях, в частности в Threads, распространяются тревожные сообщения: молодняк рождается крайне слабым и не может встать на ноги, а применяемые вакцины не приносят результата. Другие пользователи пишут, что природа заболевания остается неясной, при этом из-за массовой болезни коров уже возник дефицит молочной продукции.

В начале недели депутат Дастан Бекешев в парламентском комитете заявил, что временно запретил своим близким покупать говядину. По его словам, все чаще к нему обращаются фермеры и сообщают о том, что скот болеет ящуром.

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщили, что данная информация не была подтверждена и ситуация оценивается как стабильная.

Тем не менее вчера на встрече с министром Эрлистом Акунбековым животноводы выразили обеспокоенность увеличением случаев различных заболеваний среди скота в последние годы. По их словам, такие ситуации требуют усиления профилактических мер, своевременного проведения диагностики и оперативного реагирования со стороны ветеринарных служб.





Кроме того, сообщается, что из республиканского бюджета выделены средства на закупку биологических препаратов и лабораторных диагностических комплектов.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает владельцев скота ответственно относиться к содержанию животных, своевременно сообщать ветеринарным специалистам о признаках заболеваний и строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы.

«Министр Акунбеков взял под личный контроль меры по предотвращению эпизоотической ситуации», — отметили в ведомстве.

Тем временем Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов напомнила, что мясо, реализуемое на официальных рынках и в торговых точках страны, является безопасным.

Ветеринарная служба призывает граждан быть бдительными и покупать мясо только в официальных местах торговли. Покупатель имеет полное право потребовать у продавца протокол испытаний и самостоятельно отсканировать QR-код смартфоном, чтобы узнать дату и место убоя, а также результаты анализов. При этом служба предупреждает, что покупка мяса в неустановленных местах или «с рук» в сельской местности, минуя систему идентификации и отслеживания животных, может представлять серьезную опасность для здоровья.