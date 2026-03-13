10:32
Опасения о ящуре. Что на данный момент известно?

В Кыргызстане на фоне обеспокоенности населения слухами о вспышке ящура и обсуждений проблемы в Жогорку Кенеше профильное министерство заявляет о стабильной ситуации. При этом стало известно, что министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков взял под личный контроль меры по предотвращению эпизоотической ситуации в стране.

В социальных сетях, в частности в Threads, распространяются тревожные сообщения: молодняк рождается крайне слабым и не может встать на ноги, а применяемые вакцины не приносят результата. Другие пользователи пишут, что природа заболевания остается неясной, при этом из-за массовой болезни коров уже возник дефицит молочной продукции.

Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной на фоне случаев ящура

В начале недели депутат Дастан Бекешев в парламентском комитете заявил, что временно запретил своим близким покупать говядину. По его словам, все чаще к нему обращаются фермеры и сообщают о том, что скот болеет ящуром.

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщили, что данная информация не была подтверждена и ситуация оценивается как стабильная.

Тем не менее вчера на встрече с министром Эрлистом Акунбековым животноводы выразили обеспокоенность увеличением случаев различных заболеваний среди скота в последние годы. По их словам, такие ситуации требуют усиления профилактических мер, своевременного проведения диагностики и оперативного реагирования со стороны ветеринарных служб.

Эрлист Акунбеков подчеркнул, что вопросы предупреждения эпизоотических рисков являются одним из приоритетных направлений аграрной политики. По поручению министра соответствующие службы обязаны усилить ветеринарный контроль, проводить мониторинг эпизоотической ситуации, активизировать профилактическую работу в хозяйствах, а также оперативно реагировать на все сообщения о заболеваниях животных.

Кроме того, сообщается, что из республиканского бюджета выделены средства на закупку биологических препаратов и лабораторных диагностических комплектов.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает владельцев скота ответственно относиться к содержанию животных, своевременно сообщать ветеринарным специалистам о признаках заболеваний и строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы.

«Министр Акунбеков взял под личный контроль меры по предотвращению эпизоотической ситуации», — отметили в ведомстве.

Тем временем Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов напомнила, что мясо, реализуемое на официальных рынках и в торговых точках страны, является безопасным.

Ветслужба Кыргызстана гарантирует безопасность мяса на рынках

Ветеринарная служба призывает граждан быть бдительными и покупать мясо только в официальных местах торговли. Покупатель имеет полное право потребовать у продавца протокол испытаний и самостоятельно отсканировать QR-код смартфоном, чтобы узнать дату и место убоя, а также результаты анализов. При этом служба предупреждает, что покупка мяса в неустановленных местах или «с рук» в сельской местности, минуя систему идентификации и отслеживания животных, может представлять серьезную опасность для здоровья.

Ящур. Что это такое и чем он опасен для человека?

Ящур — опасное заболевание, которое может передаваться от животных человека, особенно при контакте с зараженным молоком, мясом или через прямое взаимодействие. Опасность для человека заключается в том, что вирус может вызывать лихорадку, появление пузырей на слизистых оболочках и копытах, а также другие интоксикационные симптомы.

Симптомы ящура у человека могут включать: лихорадку, озноб, слабость, повышение температуры, головную боль, ломоту в пояснице, жжение в горле и усиленную саливацию. В некоторых случаях могут наблюдаться афты на слизистых оболочках рта, губ, языка, коже рук и стоп.
