Опасения о ящуре. Что на данный момент известно?

В Кыргызстане на фоне обеспокоенности населения слухами о вспышке ящура и обсуждений проблемы в Жогорку Кенеше профильное министерство заявляет о стабильной ситуации. При этом стало известно, что министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков взял под личный контроль меры по предотвращению эпизоотической ситуации в стране.
В социальных сетях, в частности в Threads, распространяются тревожные сообщения: молодняк рождается крайне слабым и не может встать на ноги, а применяемые вакцины не приносят результата. Другие пользователи пишут, что природа заболевания остается неясной, при этом из-за массовой болезни коров уже возник дефицит молочной продукции.
В начале недели депутат Дастан Бекешев в парламентском комитете заявил, что временно запретил своим близким покупать говядину. По его словам, все чаще к нему обращаются фермеры и сообщают о том, что скот болеет ящуром.
В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщили, что данная информация не была подтверждена и ситуация оценивается как стабильная.
Тем не менее вчера на встрече с министром Эрлистом Акунбековым животноводы выразили обеспокоенность увеличением случаев различных заболеваний среди скота в последние годы. По их словам, такие ситуации требуют усиления профилактических мер, своевременного проведения диагностики и оперативного реагирования со стороны ветеринарных служб.
Кроме того, сообщается, что из республиканского бюджета выделены средства на закупку биологических препаратов и лабораторных диагностических комплектов.
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает владельцев скота ответственно относиться к содержанию животных, своевременно сообщать ветеринарным специалистам о признаках заболеваний и строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы.
«Министр Акунбеков взял под личный контроль меры по предотвращению эпизоотической ситуации», — отметили в ведомстве.
Тем временем Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов напомнила, что мясо, реализуемое на официальных рынках и в торговых точках страны, является безопасным.
Ветеринарная служба призывает граждан быть бдительными и покупать мясо только в официальных местах торговли. Покупатель имеет полное право потребовать у продавца протокол испытаний и самостоятельно отсканировать QR-код смартфоном, чтобы узнать дату и место убоя, а также результаты анализов. При этом служба предупреждает, что покупка мяса в неустановленных местах или «с рук» в сельской местности, минуя систему идентификации и отслеживания животных, может представлять серьезную опасность для здоровья.
Ящур. Что это такое и чем он опасен для человека?
Ящур — опасное заболевание, которое может передаваться от животных человека, особенно при контакте с зараженным молоком, мясом или через прямое взаимодействие. Опасность для человека заключается в том, что вирус может вызывать лихорадку, появление пузырей на слизистых оболочках и копытах, а также другие интоксикационные симптомы.
Симптомы ящура у человека могут включать: лихорадку, озноб, слабость, повышение температуры, головную боль, ломоту в пояснице, жжение в горле и усиленную саливацию. В некоторых случаях могут наблюдаться афты на слизистых оболочках рта, губ, языка, коже рук и стоп.