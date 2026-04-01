Власть

Депутат ЖК призвала усилить внимание к качеству почвы в сельских округах

В 18 сельских округах Кыргызстана провели исследования состава почвы. Результаты показали — ее качество крайне низкое, что вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом заявила сегодня на заседании парламента депутат Махабат Мавлянова.

«В первую очередь нужно выделить государственное финансирование на работу агрохимических станций и научные исследования Института земледелия. Это позволит определить, какие минералы и удобрения необходимы для улучшения состояния почвы и организации эффективных сельскохозяйственных работ», — рассказала она.

Также Махабат Мавлянова предложила назначить агронома в каждый айыл окмоту. По ее словам, это позволит на местах контролировать состояние почвы и правильно проводить агротехнические мероприятия.

Нардеп также подчеркнула, что изменение климата, ухудшение почвы, повышение температуры воздуха и сокращение водных ресурсов могут в будущем привести к серьезным проблемам, если меры не будут приняты уже сейчас.

Она призывает внедрять глубокие стратегические реформы в сельскохозяйственном секторе.
