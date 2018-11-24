Оппозиция считает удовлетворительными итоги года работы Сооронбая Жээнбекова

Результаты работы первого года президента Сооронбая Жээнбекова удовлетворительны. Об этом на курултае «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» заявил докладчик по итогам работы главы государства, бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров.

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Он подчеркнул, что Сооронбай Жээнбеков возглавил страну, где сильное гражданское общество, которое не признает личную власть президента, где у общества сильный политический дух.

«Мы за первый год работы можем отметить самостоятельность президента и противостояние влиянию команды экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. Он смог часть команды Атамбаева привлечь к себе», — сказал Азимбек Бекназаров.