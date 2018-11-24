На курултае предложили дать правовую оценку правлению Алмазбека Атамбаева

На курултае оппозиции «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» бывший член временного правительства Эмильбек Каптагаев предложил дать правовую оценку шестилетнему правлению экс-президента Алмазбека Атамбаева.
По его словам, правовая оценка важна для будущего страны.
«Аскар Акаев и Курманбек Бакиев получили свою оценку. Они лишены статуса экс-президента. Необходимо создать комиссию для изучения работы Алмазбека Атамбаева», — предложил Эмильбек Каптагаев.
Он считает, что Алмазбек Атамбаев, несмотря на ограничение полномочий, добился абсолютной власти, подчинив себе Жогорку Кенеш и судебную систему.
«Пользуясь Генеральной прокуратурой, под угрозой возбуждения уголовных дел, Атамбаев взял в подчинение Жогорку Кенеш. Парламент потерял свою самостоятельность. В результате политической манипуляции в 2011 году пост спикера покинул Ахматбек Келдибеков. За шесть лет сменили семь премьер-министров», — сказал он.
Во время правления Алмазбека Атамбаева снова была установлена клановая система и развивалась политическая коррупция.Эмильбек Каптагаев